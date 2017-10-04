В программу реновации внесли переделанный под общежитие старообрядческий собор

По программе реновации в Москве снесут старообрядческий собор Успения Пресвятой Богородицы, переделанный под общежитие. Об этом RNS сообщил координатор «Архнадзора» Константин Михайлов.

Здание находится по адресу Марксистская улица, 9, строение 3. Накануне московские власти по итогам собрания собственников жилья дополнительно включили 37 домов в программу реновации. Здание бывшего собора оказалось в их числе.

Собор построили в 1906 году, спустя два года его освятили, а в 1935 году закрыли, снесли пятиглавие, колокольню, ограду, и затем переделали под общежитие завода «Станколит».

3 октября мэрия Москвы утвердила окончательный список домов, которые снесут к 2032 году в рамках программы реновации. В нем оказались 5 177 домов. Их жителям обещают переселение в новые квартиры в пределах того же района. Сами квартиры, обещают власти, будут не меньше по площади или рыночной стоимости (на выбор переселенцев).