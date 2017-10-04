В Калужской области цыгане начали торговать «биткойнами» на улице

В Обнинске Калужской области «интеллигентного вида цыгане» начали продавать монеты в виде криптовалюты биткойн. Об этом сообщается в группе «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткойны. Муж купил две штуки на одну тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно», — говорится в сообщении в социальной сети.

По словам женщины, продавец монет объяснил ее мужу, что биткойн постоянно дорожает и «в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности россиян на 2017-2023 годов. Министерство финансов предложило включить в стратегию по повышению финансовой грамотности информацию о криптовалютах.