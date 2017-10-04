Студент Института кино и телевидения убил 12 фазанов в парке Горького в Москве

21-летний студент третьего курса Института кино и телевидения (ГИТР) убил 12 фазанов в парке Горького в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 30 сентября. Студент пробрался в вольер к птицам, сначала издевался над ними, а потом убил. По словам собеседника агентства, молодой человек действовал «из хулиганских побуждений».

В отношении студента возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Он находится под подпиской о невыезде. По данным агентства, студент приехал из Белоруссии. Ранее его судили по делу о хранении наркотиков в крупном размере.

В парке Горького подтвердили информацию. Ущерб от убийства фазанов там оценили в 93 тысячи рублей. В пресс-службе парка сообщили, что сейчас решается вопрос, «будут ли новые птицы закуплены или разведены самостоятельно».

«Что касается мер безопасности, то на данный момент уже усилена дверь в вольер. Также планируется увеличить частоту патрулирования этой зоны охраной парка», — добавили в пресс-службе.