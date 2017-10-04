Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста 7 октября

Оппозиционер Алексей Навальный планирует 7 октября провести акции протеста в 80 городах России, где открылись штабы политика. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

«Наша задача сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы», — пояснил оппозиционер.

Навальный заявил, что самые масштабные акции могут состояться на Марсовом поле в Петербурге и на Пушкинской площади в Москве. Отметим, что ни одна из этих акций не была согласована местными властями.

Накануне власти Москвы отклонили заявки оппозиционера на проведение митингов.

«По некоторым площадкам акции не были согласованы из-за слишком большой (15 тыс. человек) заявленной численности участников и очевидной невозможности обеспечить их безопасность силами организаторов на заявленных территориях», — сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Речь идет о площади Революции (6 октября), Пушкинской площади и проспекте Академика Сахарова (7 октября), а также площади «Яузских ворот» у памятника «Пограничникам Отечества» и площади Тверской заставы у памятника Максиму Горькому (8 октября).

Еще ряд поступивших заявлений находятся на рассмотрении, добавили в пресс-службе.

Власти Санкт-Петербурга также отказали Навальному в проведении публичной акции на Марсовом поле. Это решение позже утвердил суд.

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В понедельник, 2 октября, Навальный, а также начальник его предвыборного штаба Леонид Волков были арестованы на 20 суток по статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Это произошло после сорванного митинга в Нижнем Новгороде, где власти сначала согласовали акцию, а затем отозвали согласование.

После ареста Волков объявил голодовку, а Навальный заявил, что его арест — «подарок» президенту Владимиру Путину ко дню его рождения (7 октября). В Кремле на это ответили, что призывы выйти на несанкционированные акции являются правонарушением и преследуются по закону.

Напомним, предыдущая акция протеста, которую организовывал оппозиционный политик, проходила 12 июня. Сообщалось, что во время митинга по всей России были задержаны около двух тысяч человек. Еще одна протестная акция проходила 26 марта, тогда только в Москве были задержаны около одной тысячи человек.

Максим Прошкин