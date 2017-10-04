Минтранс предложил лишать проблемные авиакомпании права продавать билеты

Авиакомпании с неудовлетворительными финансовыми показателями могут лишить права на продажу билетов. Кроме того, у таких компаний могут отозвать лицензии. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

«Должен быть действенный механизм, который будет следить за финансовым состоянием авиакомпаний, а в случае его ухудшения, немедленное включение соответствующих мер по приостановке лицензии, продаже билетов и иных мер внутриотраслевых, которые обеспечивают бесперебойную перевозку пассажиров в экстремальной ситуации», — заявил Соколов на заседании комитета по транспорту и строительству Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о дисциплинарном взыскании министру транспорта Максиму Соколову после прекращения авиакомпанией «ВИМ-Авиа» чартерных рейсов.

Напомним, 25 сентября 10-я из крупнейших российских авиакомпаний «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия денег на заправку самолетов и их обслуживание в аэропортах.