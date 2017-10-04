Свидетель по делу экс-губернатора Белых рассказал о передаче взятки

Бывший совладелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Альберт Ларицкий, который находится под стражей по обвинению в махинациях с кредитами, выступил свидетелем на процессе по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

На заседании Ларицкий рассказал, что давал взятку за покровительство в получении участков леса под вырубку. По его словам, владельцы предприятия обратились к тогдашнему вице-губернатору Сергею Щерчкову, который обещал помочь с получением участков.

«Щерчков пообещал, что все сделает. Он намекнул, чтобы мы отблагодарили губернатора. Посыл был такой. Это воспринял как просьбу передать ему денежные средства», — заявил свидетель.

«Исходя из бизнес-лексики, скажем так, как я это воспринимал — это было именно требование передать денежные средства», — ответил Ларицкий на вопрос о том, почему он принял эти слова как призыв к даче взятки.

По его словам, сумму в размере 200 тысяч евро, упакованную в оранжевый пакет Hermes, он передал Щерчкову через своего помощника.

«После встречи Сысалятин (сотрудник НЛК - ред.) позвонил мне и сказал, что все в порядке. Я уже был в Москве. Сразу после этого я позвонил Щерчкову, спросил, все ли в порядке, доехал ли до тебя. Тот ответил: Да, все в порядке», — добавил Ларицкий.

Сам Никита Белых заявил, что Ларицкий оговорил его.

Напомним, экс-губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания».

Бывший губернатор свою вину отрицает.