СМИ узнали о задержании подбросившего коробки с патронами фонду «Подари жизнь»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подбросившего две коробки с патронами к зданию фонда «Подари жизнь». Об этом источник сообщил агентству «Москва».

По словам собеседника издания, задержанным оказался 38-летний безработный москвич. Во время обыска у мужчины нашли охотничий карабин и патроны аналогичные тем, что были обнаружены у здания фонда.

«Подозреваемый полностью изобличен в совершении преступления», — утверждает источник агентства.

В пресс-службе МВД по Москве «Новой газете» сказали, что у них «нет такой информации».

Напомним, 3 октября стало известно, что неизвестный подбросили две коробки с 77 патронами к одному из отделений фонда «Подари жизнь». После случившегося возбудили уголовное дело по статье статья 222 УК РФ). В самом фонде комментировать ситуацию отказываются.

Фонд «Подари жизнь» учредили актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова в 2006 году. Основная цель негосударственного благотворительного фонда — помогать детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Максим Прошкин