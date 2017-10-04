Порошенко внес в Раду законопроект о «российской агрессии» на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о государственной политике по обеспечению государственного суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
В документе Россия названа «страной-агрессором», которая «временно оккупировала» часть украинской территории с помощью регулярной армии. В законопроекте утверждается, что российские власти «поддерживали терроризм на Украине».
В пояснительной записке к законопроекту, который внес в Раду президент Украины Петр Порошенко, говорится, что закон должен создать «правовую основу» обеспечения «отпора агрессии России и контролируемых ею марионеточных образований».
Законопроект предполагает восстановление суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями», а также защиту пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства.
В документе отмечается, что государство должно защищать права и свободы граждан Украины на «временно оккупированных территориях» с помощью предоставления им гуманитарной помощи, поддержания культурных связей и доступа к украинским СМИ, а также национальным средствам правовой защиты.
Также президент Украины Петр Порошенко отдельным документом внес в Верховную Рады предложение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Срок действия этого закона истекает 18 октября 2017 года.