Порошенко внес в Раду законопроект о «российской агрессии» на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о государственной политике по обеспечению государственного суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

В документе Россия названа «страной-агрессором», которая «временно оккупировала» часть украинской территории с помощью регулярной армии. В законопроекте утверждается, что российские власти «поддерживали терроризм на Украине».

В пояснительной записке к законопроекту, который внес в Раду президент Украины Петр Порошенко, говорится, что закон должен создать «правовую основу» обеспечения «отпора агрессии России и контролируемых ею марионеточных образований».

Законопроект предполагает восстановление суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями», а также защиту пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства.

В документе отмечается, что государство должно защищать права и свободы граждан Украины на «временно оккупированных территориях» с помощью предоставления им гуманитарной помощи, поддержания культурных связей и доступа к украинским СМИ, а также национальным средствам правовой защиты.

Также президент Украины Петр Порошенко отдельным документом внес в Верховную Рады предложение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Срок действия этого закона истекает 18 октября 2017 года.