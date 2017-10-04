Фигуранту «делу 26 марта» Косых сократили срок на четыре месяца

Мосгорсуд снизил срок заключения осужденному по «делу 26 марта» Андрею Косых с четырех лет до трех лет и восьми месяцев, сообщает Интерфакс.

Суд признал смягчающим обстоятельством признание Косых вины. Приговор вступил в законную силу. В ближайшее время Косых будет эпатирован в место отбывания наказания.

В августе этого года Андрея Косых признали виновным в нападении на двоих полицейских во время акции 26 марта в Москве и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Косых признал вину и извинился перед потерпевшими, его дело рассматривалось в особом порядке. Он стал четвертым осужденным по делу «26 марта».