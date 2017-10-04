Мосгорсуд признал законным решение отклонить иск бизнесмена Михайлова к Навальному

Мосгорсуд признал законным решение Люблинского суда, который отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к политику Алексею Навальному и Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК), сообщает РИА Новости.

Михайлов подал два иска против Навального и ФБК. В одном из них он требовал удалить информацию, которая, по мнению бизнесмена, не соответствует действительности, а также взыскать 500 тысяч рублей.

Михайлов наставил, что не является «криминальным авторитетом» и главой «Солнцевской ОПГ», поэтому оппозиционер не имел права так его называть в фильме «Чайка». Однако бизнесмен проиграл этот суд Навальному.

Во втором иске он требовал удалить аналогичную информацию с сайта политика. Пост, о котором идет речь, Навальный опубликовал 7 августа. В нем оппозиционер прикрепил фотографию документа, якобы подтверждающего, что президент России Владимир Путин дарил часы Михайлову. Пресс-секретарь президента эту информацию опровергал.

Суд встал на сторону бизнесмена: он обязал Навального не только удалить информацию с сайта, но и выпустить опровержение.

Максим Прошкин