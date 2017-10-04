Полиция начала проверку сообщений о продаже цыганами «биткойнов»

Полиция Калужской области начала проверку появившихся в прессе сообщений о продаже в Обнинске «так называемых биткойнов, имеющих признаки подделки». Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

В полиции отметили, что заявлений от граждан по этому поводу не получали, однако все равно решили назначить проверку.

Ранее в группе «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в городе «интеллигентного вида цыгане» начали продавать монеты в виде криптовалюты биткойн.

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткойны. Муж купил две штуки на одну тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно. Продавец уверял, что они постоянно дорожают, и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе», — жаловалась подписчица паблика Мария Смирнова.