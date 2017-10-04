ФАС заподозрила ряд фирм в крупнейшем картеле по строительству автодорог

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о крупнейшем картельном сговоре по строительству и ремонту федеральных трасс в отношении трех строительных компаний. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Речь идет о строительстве и ремонте семи дорог, в числе которых трассы М-6 «Каспий» (Москва — Волгоград — Астрахань), М-18 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск), М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург).

По версии ведомства, петербургские компании «Технострой», «СУ № 908» и «ДК «Автодор» «участвовали в открытых конкурсах, создавая видимость конкуренции». В действительности участники соглашения определяли победителей заранее, считают в ведомстве. «В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 1%», — отмечает ФАС. Общая сумма контрактов, заключенных участниками картеля, превысила 12 миллиардов рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что за последние два года география обнаруженных картельных сговоров в сфере строительства значительно расширилась. ФАС выявила такие преступления в 63 субъектах России.