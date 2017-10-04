Все туристы с просроченными билетами авиакомпании «ВИМ-Авиа» вернулись в Россию

Все российские туристы с просроченными билетами авиакомпании «ВИМ-Авиа» вернулись в страну. Теперь авиакомпания выполняет только плановый вывоз туристов из-за рубежа. Об этом сообщает министерство транспорта России, передает Интерфакс.

За прошедшие сутки, как отмечает ведомство, «ВИМ-Авиа» перевезла 1120 человек, выполнив 15 рейсов. Уточняется, что из Антальи в Россию вернулись 949 туристов.

В свою очередь, перевозкой пассажиров международных чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» займутся другие российские и зарубежные авиакомпании. Такое решение приняли туроператоры, пассажиров уже переоформляют на рейсы других перевозчиков, отмечает Интерфакс.

В Минтрансе напомнили, что до середины октября все рейсы «ВИМ-Авиа» будут завершены.

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. Росавиация решила ввести в авиакомпании внешнее управление.

К перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» подключились российские и зарубежные авиакомпании. На эти цели из бюджета было выделено 200 млн рублей. Также СМИ сообщили, что перевозки клиентов «ВИМ-Авиа» профинансирует «Аэрофлот».