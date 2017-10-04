СМИ узнали о просьбе «не поднимать шум» после пленения россиян в Сирии

Родители Григория Цуркану, одного из попавших в плен в Сирии россиян, рассказали о звонке от неизвестных людей, которые попросили «не поднимать шум», потому что их сына скоро освободят. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как пишет издание, съемочная группа днем в среду приехала в дом семьи Цуркану, однако брат попавшего в плен россиянина, который ранее был готов встретиться с журналистами, перестал отвечать на телефонные звонки. Позже родители Цуркану рассказали, что звонок с просьбой «не поднимать шум» был «из ФСБ».

До этого брат попавшего рассказал, что Григорий уехал в Сирию в мае и, предположительно, воевал в составе частной российской военной компании «Вагнер». Также мужчина не исключил, что его брат в 2012 году был в составе «Славянского корпуса».

Напомним, накануне в сети появилось видео с двумя россиянами, на котором один из них сообщил, что их взяли в плен бойцы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в боях за город Дейр-эз-Зор в Сирии. Мужчина представился Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области. Имя второго мужчины, сообщает Заболотный, Цуркану Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

В Минобороны заявили, что россияне в плен не попадали. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России.

Спустя некоторое время независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что Роман Заболотный, один из якобы попавших в плен в Сирии россиян, участвовал в попытке сорвать открытие штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Участники CIT обнаружили Заболотного на нескольких фотографиях и видеозаписях, сделанных в апреле этого года во время открытия штаба политика.

Максим Прошкин