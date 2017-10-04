Омбудсмен Москалькова пообещала перепроверить данные о пропавших без вести чеченцах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала проверить информацию правозащитного центра «Мемориал» о том, что во время поездки в Чечню она встречалась не с людьми, фигурировавшими в списке «Новой газеты» как пропавшие без вести, а с их братьями.

По словам омбудсмена, она ориентировалась на список, предоставленный «Новой газетой», где были указаны личные данные пропавших жителей Чечни.

«Они пришли ко мне с паспортами. И в их паспортах были совершенно точно фамилия, имя, дата, месяц и год рождения те, которые были указаны людьми, сопереживающими ситуации», — приводит слова уполномоченного Интерфакс.

«Для меня любая информация о жизни человека, о правах человека, играет серьезную роль, поэтому я буду проверять повторно. Я узнаю у этих людей — у нас есть их контакты, телефоны, место жительства — есть ли у них родственники, в частности, братья, которые пропали», — добавила Москалькова.

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Накануне правозащитники «Мемориала» сообщили, что во время официального визита Татьяны Москальковой в Грозный вместо людей, упомянутых «Новой газетой» в списке расстрелянных в ночь с 25 на 26 января, омбудсмену показали их братьев.

Речь идет о встрече Москальковой с «Мохмой Мускиевым» и «Шамханом Юсуповым», о внесудебной казни которых «Новая газета» рассказала в публикации «Это была казнь» 10 июля 2017 года.

Омбудсмен рассказывала подробности: «Их привезли сюда, в Грозный, я сверила все данные. Этих людей привезли из дома, они занимались домашними делами, были, конечно, недовольны, что их оторвали от дел, но, как говорится, истина дороже!».

Как утверждает «Мемориал», одним из мужчин, которого привели на встречу, был 24-летний Мансур Юсупов, другой — Умар или Абубакар Мускиев — кто-то из братьев Махмы.

«Они, действительно, находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор не известны их семьям», — отмечали правозащитники.