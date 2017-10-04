Власти Москвы пообещали не сносить попавший под реновацию старообрядческий собор

Правительство Москвы не будет сносить старообрядческий собор Успения Пресвятой Богородицы начала ХХ века, переделанный под общежитие, который попал в программу реновации. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

В департаменте отметили, что также вычеркнули из списка «домов под снос» другие здания комплекса Буденовского поселка на Большой Почтовой улице, поскольку они представляют историко-культурную ценность.

«Они являются жилыми и попали в список реновации, поскольку большинство жильцов данных домов проголосовало за включение их в программу», — объяснили в Мосгорнаследии причину попадания домов, в том числе бывшего собора, в список реновации.

Накануне московские власти по итогам собрания собственников жилья дополнительно включили 37 домов в программу реновации. Здание бывшего собора оказалось в их числе.

Собор построили в 1906 году, спустя два года его освятили, а в 1935 году закрыли, снесли пятиглавие, колокольню, ограду, и затем переделали под общежитие завода «Станколит».

3 октября мэрия Москвы утвердила окончательный список домов, которые снесут к 2032 году в рамках программы реновации. В нем оказались 5 177 домов. Их жителям обещают переселение в новые квартиры в пределах того же района. Сами квартиры, обещают власти, будут не меньше по площади или рыночной стоимости (на выбор переселенцев).

Максим Прошкин