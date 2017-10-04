Минобороны предложило запретить военнослужащим выкладывать фотографии в интернет

Минобороны решило запретить военным, служащим по контракту, выкладывать в интернет фото, видео и геотеги, которые могут их раскрыть. Проект разработанного в Минобороны документа с предложением внести изменения в закон «О статусе военнослужащих» опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что законопроект должен повысить уровень информбезопасности личности, общества и государства.

Согласно проекту, военнослужащим могут запретить выкладывать информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, деятельность и дислокацию подразделений, где они проходят службу.

При этом в законе предусмотрены исключения. Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал РБК, что скорее всего речь идет об информации о высших должностных лицах, опубликованная на сайте Минобороны.

В июне Минобороны предложило обязать военнослужащих отчитываться об информации, которая была размещено в соцсетях в течение трех лет.

«Военнослужащим вообще рекомендовано не заводить аккаунты в соцсетях», — сообщил РБК собеседник издания в Минобороны.

Он пояснил, что указаний удалять аккаунты, которые были до призыва на военную службу, не поступало.

Напомним, благодаря соцсетям СМИ не раз находили прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат на Украине и в Сирии.

Так, накануне запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) распространила видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен российские солдаты. Активисты Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили профиль одного из захваченных в плен военных. По фотографиям видно, что мужчина служил в ВС России.

В Минобороны эту информацию опровергли. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России.

Анастасия Тороп