Начальник московской полиции ушел в отставку

Замначальник московского управления МВД и начальник полиции генерал-майор Вячеслав Козлов ушел в отставку меньше чем через год работы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что Козлов принял решение уйти на пенсию «в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел».

Козлов продолжит работу в правоохранительных органах в качестве федерального государственного гражданского служащего.

Вячеслав Козлов был назначен на должность начальника полиции ГУ МВД России по Москве в декабре 2016 года. На этой должности он сменил генерал-майора полиции Сергея Солопова, который был временно исполняющим обязанности главы московской полиции.

Козлов стал вторым за сутки заместителем начальника ГУ МВД по столице, который ушел в отставку. Заместитель начальника ГУ МВД по Москве Александр Петраков также ушел на пенсию.

Анастасия Тороп