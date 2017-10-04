У Николая Караченцова обнаружили рак в неоперабельной стадии

У актера Николая Караченцова диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Об этом сообщила его жена Людмила Поргина в интервью журналу StarHit.

«В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее», — рассказала она.

Ранее стало известно, что Караченцова выписали из НИИ им. Н. В. Склифосовского, где он находился более двух недель в отделении нейрохирургии.

В 2005 году актер попал в ДТП, получил тяжелую черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после аварии актеру не удалось.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1963 году он поступил в школу-студию МХАТ, которую окончил в 1967 году, в том же году начал сниматься в кино. В 1989 году актер был удостоен звания Народный артист РСФСР.

Он известен по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Юнона и Авось», «Приключения Электроника», «Старший сын» и другие.