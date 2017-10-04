В мэрии Москвы пояснили отказ в проведении акций протеста Навального

Отказ Алексею Навальному в проведении акций протеста в центре Москвы обусловлен действующим законодательством. Об этом РБК сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

«В рамках действующего закона проведение публичных мероприятий в виде встречи граждан с политиками, кроме встречи депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов с избирателями, не предусмотрено», — сказал Олейник.

Олейник рассказал, что в департамент поступило пять уведомлений о проведении митингов-встреч граждан с Навальным 6, 7 и 8 октября «с целью информирования о его деятельности» на площадях Яузские ворота, Революции, Тверская застава и Пушкинской.

По словам Олейника, в этих местах «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в форме митинга с заявленным количеством участников в указанные дни». В заявлении было указано, что количество участников составит до 15 тысяч человек.

Чиновник сообщил, что в мэрии также находятся на рассмотрении уведомления на 6, 7, 8 октября о проведении пикетов «с целью информирования граждан о мнении Навального о социально-экономической ситуации в России и необходимых мерах по противодействию коррупции» с численностью до 5 человек.

«В данной ситуации, думаю, прокуратурой будет вынесено предостережение и вместе с тем правоохранительные органы в случае нарушения общественного порядка могут привлекать к административной ответственности допустивших нарушения», — предположил чиновник.

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Ранее Навальный заявил о намерении 7 октября провести акции протеста в 80 городах России.

«Наша задача сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы», — пояснил оппозиционер.

Власти Санкт-Петербурга также отказали Навальному в проведении публичной акции на Марсовом поле. Это решение позже утвердил суд.

Напомним, что со 2 октября Навальный и начальник предвыборного штаба политика Леонид Волков отбывают административный арест на 20 суток по обвинению в призывах к несогласованной акции протеста.

Анастасия Тороп