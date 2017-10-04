Путин освободил от должности губернатора Приморского края

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», — сказал Песков.

Ранее «Новая газета» узнала имена кандидатов на пост губернатора Орловской области. Как рассказал источник в администрации президента, губернатор Вадим Потомский уйдет в отставку в течение этой недели.

Это уже шестое увольнение главы региона за последний месяц. По разным причинам в отставку ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Согласно источникам Дождя, всего в отставку могут уйти до 12 глав регионов.

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В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.

Анастасия Тороп