Новая газета

Глава совета при Минкульте подал в отставку после критики «Матильды»

Культура

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Глава общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло подал в отставку из-за ситуации вокруг фильма «Матильда». Об этом заявил секретарь Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.

«Мы так посчитали, что общественный совет в этой ситуации должен был вести себя более жестко, и проблема еще заключалась в том, что Павел Пожигайло, председатель общественного совета, занимал неопределенную позицию. Состоялся серьезный разговор, и Павел Пожигайло подал в отставку», — сказал он.

По словам Пожигайло, предложение подать в отставку исходило от министра культуры Владимира Мединского.

Мединский сообщил, что новым председателем общественного совета при ведомстве избран писатель и главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.

Ранее Пожигайло обвинил ведомство в обмане при выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». По его словам, удостоверение было выдано в августе, когда все были на каникулах.

Позже в министерство поступил депутатский запрос о необходимости рассмотреть на общественном совете отзыв прокатного удостоверения. Министр культуры сказал, что «эта процедура незаконна».

До этого Пожигайло, посмотрев «Матильду», заявил, что у картины есть шанс получить «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, так как она «льет грязь на русскую историю».

«Это позор страны, если этот фильм что-то завоюет. Как нам не стыдно вообще это посылать на „Оскар“», — сказал он.

В прокат фильм Учителя, повествующий об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет 26 октября.

Анастасия Тороп

Теги:
отставка, минкульт, матильда
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