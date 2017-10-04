НТВ сообщил о задержании своего корреспондента в Киеве

Корреспондента телепрограммы «Центральное телевидение» Вячеслава Немышева задержали в Киеве и доставили в отделение Национальной полиции. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

«Сейчас связи с Вячеславом нет», — сообщили на НТВ.

Источник Интерфакса в правоохранительных органах рассказал, что Немышев был задержан полицией за «совершение уголовного правонарушения».

По его словам, у Немышева была обнаружена аккредитация самопровозглашенной Донецкой народной республики, в связи с чем в отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины.

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Напомним, что в концн августа «Первый канал» сообщил о похищении своего корреспондента в Киеве. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в разговоре с РБК назвала эту информацию «глупостью» и сообщила о выдворении журналистки из страны.

МИД России считают принудительную депортацию Курбатовой провокацией.

Ранее СБУ выдворила из страны российскую журналистку ВГТРК Тамару Нерсесьян.

Анастасия Тороп