Канадский парламент принял аналог «закона Магнитского»

Нижняя палата парламента Канады единогласно приняла аналог «закона Магнитского» или «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств». Трансляция итогов голосования велась на официальном сайте высшего законодательного органа страны.

Теперь документ отправят на подпись генерал-губернатору страны Жюли Пейетт, которая представляет интересы королевы Великобритании Елизаветы II. После этого закон вступит в силу.

Закон предусматривает заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, которые причастны к нарушению прав человека. Поправки коснутся чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы.

Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин уже заявлял, что Россия намерена ответить на принятие закона «решительными и взаимными контрмерами».

Калинин добавил, что канадский вариант «акта Магнитского» — продолжение «неудачной политики» властей Канады, и его принятие «противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав».

Канадский вариант «акта Магнитского» представил на рассмотрение депутатов сенатор от оппозиционной Консервативной партии Райнел Андрейчук в мае 2016 года, в апреле 2017-го его изучили в Сенате.

Одним из инициаторов законопроекта является глава МИД, член Либеральной партии Канады Христя Фриланд. Она во время парламентской кампании 2015 года пообещала избирателям, что партия приложит все силы для принятия аналога «акта Магнитского».

«Акт Магнитского» приняли в конце 2012 года в отношении лиц, причастных, как считают в США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ ввел персональные санкции, в частности, визовые ограничения на въезд в США, в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

Максим Прошкин