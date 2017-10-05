Экс-губернатору Приморья предложили «интересную» работу в Москве

Ушедший в отставку бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский переходит на новую должность, теперь он будет работать в столице, передает Интерфакс.

«Повторюсь, все, что произошло — это согласованное решение в рамках общекадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда произойдет назначение (...) Я возвращаюсь в Москву», — сказал Миклушевский.

Экс-губернатор также пожаловался, что ему не хватило времени реализовать все задуманные планы, и он надеется, что новый губернатор продолжит реализовать его начинания.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».

Это уже шестое увольнение главы региона за последний месяц. По разным причинам в отставку ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.

СМИ сообщают разное количество губернаторов, которые должны уйти в отставку: от 6 до 12. Источники утверждают, что кадровые ротации должны закончатся до 10 октября.

Максим Прошкин