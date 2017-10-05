К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками. Происходящее снимало «РЕН-ТВ»

Следователи обыскали квартиру главного редактора сайта «Открытая Россия» Вероники Куцылло, а также пришли к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева. Об этом сообщается на сайте «Открытой России».

Как утверждают в организации, обыски проходят в рамках «дела ЮКОСа».

Обыск проводится по делу ЮКОС 2003 года. Я был тогда в 8 классе. — Александр Соловьев (@alx_solovyev) October 5, 2017

В «Открытой Росссии» рассказали, что следователи изъяли у Соловьева телефоны, компьютер, и цифровой фотоаппарат-мыльницу, «на который уже давно никто ничего не снимал». ​

Кроме того, обыски проходили у системного администратора редакции Артема Минича, менеджера исполнительной дирекции движения «Открытая Россия» Нины Алексы, а также дочери главного редактора ЦУР Андрея Коняхина. Минич рассказал, что следователи пытались узнать его фактическое место проживания.

Обыски проходят у исполнительного директора движения «Открытая Россия» Тимура Валеева и у бывшего сотрудника движения Николая Левшица.

Кроме того, как рассказала «Новой газете» менеджер правозащитного отделения «Открытой России» Полина Немировская, сотрудники правоохранительных органов попытались провести обыски еще у шести сотрудников «Открытой России», но никого не оказалось дома, и полицейские ушли.

Также правоохранители пришли в лицей-интернат для детей-сирот и детей из неблагополучных семей в подмосковном Кораллово, основанном отцом экс-главы Открытой России Михаила Ходорковского — Борисом Ходорковским и его женой. Но там также никого не оказалось.

Читайте также Чай не предложили. Зато предложили дать подписку о неразглашении

Напомним, обыски в офисе движения «Открытая Россия» проходили также в конце апреля этого года. Тогда правоохранители составили протокол, изъяли технику и документы.

О том, что представители правоохранительных органов проводили обыски по делу ЮКОСа у журналистки Зои Световой сообщалось в конце февраля.

«Обыск в рамках дела по обвинению Ходорковского и других, возбужденного 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО «Апатиты». С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц», — заявила «Новой газете» адвокат Анна Ставицкая.

Максим Прошкин