В Минкульте передумали повышать стоимость прокатного сбора в 1500 раз

Министерство культуры может заменить увеличение стоимости прокатных удостоверений до пяти млн рублей на процент от сборов для поддержки отечественного кино, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский «Газете.ру».

«Во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов. Во Франции он довольно высокий — около 12%. Мне представляется французская модель более справедливой», — считает Мединский.

Министр культуры отметил, что размер процентных отчислений с каждого проданного билета обсуждается.

По словам главы Минкульта, это правильный принцип, когда отечественный кинематограф финансируется за счет западного кино.

Ранее в планы министерства входило увеличить стоимость прокатного удостоверения с 3500 рублей до 5 млн рублей. Взимать его планировали за те фильмы, чье число показов в кинотеатрах превысит 100 сеансов.

Мединский заявлял, такие меры позволят решить три задачи: «увеличить финансирование отечественного кино», «немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта» и «попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы».

В Минкульте также предлагали, что если сбор фильма в российском прокате превысит 200-300 млн рублей, то цена прокатного удостоверения для этого фильма будет больше.

Максим Прошкин