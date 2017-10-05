СМИ: Кремль подготовил оружейные контракты на 3 млрд долларов к визиту короля Саудовской Аравии

Российская сторона подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд долларов к визиту короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, сообщают источники «Коммерсанта».

По словам собеседников газеты, в этот пакет входит в том числе договор на поставку нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Источники отмечают, на данный момент подписание договоров не запланировано, все зависит от предстоящих переговоров.

«При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — пишет газета со ссылкой на источники.

Издание напоминает, Россия уже 10 лет пытается выйти на оружейный рынок Саудовской Аравии, однако саудиты просят в рамках контрактов организовать трансферт технологий, что создает определенные сложности в переговорах.

Собеседники «Коммерсанта» добавляют, среди предстоящих тем может быть обмен мнениями по ситуации в Йемене, Египте и Сирии, а также основном геополитическом противнике Саудовской Аравии — Иране.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву pic.twitter.com/P7zdIc7bUG — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 4, 2017

Напомним, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл впервые в Россию 4 октября, на следующий день, 5 октября, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, а 6 октября с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Обе стороны называют приезд саудовского короля в Россию «поворотным» и «историческом» моментом. В мае Саудовскую Аравию посетил президент США Дональд Трамп, а после было объявлено о заключении военных контрактов на 110 млрд долларов.

Максим Прошкин