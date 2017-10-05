СК объяснил причины обысков у сотрудников «Открытой России»

Следственный комитет проводит обыски у сотрудников общественного движения «Открытая Россия» в рамках расследования уголовного дела против бывших владельцев компании «ЮКОС». Об этом говорится на сайте СК.

Ведомство сообщает, что в ходе расследования следователи получили доказательства, которые «позволили признать нежелательными четыре иностранные организации». Все эти организации «связаны с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени «Открытой России». Несмотря на это, представители «Открытой России» продолжают получать иностранные деньги, утверждают в СК.

«В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний Халлей Энтерпрайзис Лимитед, Юкос Юниверсал Лимитед и Ветеран Петролеум Лимитед, направленными на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 млрд долларов США, следствием продолжается работа по проверке обстоятельств хищения акций ОАО «НК «ЮКОС», его денежных средств и последующего распоряжения ими», — говорится в сообщении СК.

Председатель «Открытой России» Александр Соловьев предположил, что обыски могут быть связаны с попыткой правоохранительных органов «запугать» оппозиционеров в связи с призывами сторонников политика Алексея Навального выходить на протестные акции седьмого октября.

«Формально, обыски проводят в рамках дела «ЮКОСа» 2003 года по инцидентам произошедшим в 1994 году. Ну это же просто идиотизм, [писателю Францу] Кафке и не снилось такое, мне было семь лет в 1994», — уточнил Соловьев.

«На данный момент обыски проходят в офисе движения «Открытая Россия» на Мясницкой. Когда пришли сотрудники правоохранительных органов, в помещении никого не было, и они выломали дверь. Также обыски со вскрытыми дверями проходят в офисе ЦУР (Центра управления расследованиями) . Пока мы пытаемся понять статус квартирных обысков, так как пришли ко всем по прописке, поэтому обнаружили дома не самих сотрудников, а их родителей. Изъяли технику, какую могли, и личные накопления», — уточнили «Новой газете» в пресс-службе «Открытой России».

Ранее в четверг утром правоохранительные органы пришли с обысками к сотрудникам общественного движения «Открытая Россия». Обыски проводились в квартирах сотрудников «Открытой России», а также в офисе общественного движения. Кроме того, правоохранители пришли в лицей-интернат для детей-сирот и детей из неблагополучных семей в подмосковном Кораллово, основанный отцом экс-главы «Открытой России» Михаила Ходорковского — Борисом Ходорковским и его женой. Но там также никого не оказалось.