СМИ: правительство планирует разрешить продавать лекарства в супермаркетах

Правительство предложило разрешить продавать лекарства не только в аптеках, но и в супермаркетах. Этот вопрос Минпромторгу поручил проработать первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает источник РБК. Информацию подтвердил представитель Шувалова и пресс-служба.

По словам собеседника РБК, совещание, на котором поднимался вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, было посвящено маркировке товаров. Но, когда участники совещания вспомнили тему продажи лекарств в торговых сетях, Шувалов отметил, что не считает тему закрытой.

Как уточнил статс-секретарь заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, ведомство предложило на начальном этапе продавать в супермаркетах безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения. По мнению Евтухова, продажа лекарств в супермаркетах будет способствовать усилению конкуренции на розничном фармрынке.

Ранее в 2016 году вице-премьер Игорь Шувалов уже давал Минздраву поручение подготовить законопроект, который позволил бы продавать лекарства в торговых сетях. Документ был опубликован на сайте regulation.gov.ru для публичного обсуждения. Инициативу поддержали всего 11 человек, в то время как против выступили 2488. Ведомство тогда попросило Шувалова отменить свое поручение.