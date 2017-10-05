У Улюкаева при обыске нашли золотые слитки и письмо Сечина к Шувалову

В кабинете бывшего министра экономразвития России Алексея Улюкаева в ходе обыска обнаружили план графика сделки по отчуждению ПАО «Роснефть», а также письмо Игоря Сечина к первому зампреду правительства Игорю Шувалову о готовящейся сделке. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Кроме того, в кабинете Улюкаева обнаружили четыре наручных часов общей стоимостью более 100 тыс рублей, три планшета iPad, 250 тысяч долларов США, а также неназванное количество золотых слитков и коллекцию золотых монет «История денежного обращения России», в том числе монету стоимостью 25 тысяч рублей и весом более трех килограмм.

Следующее судебное заседание назначено на 12 октября.

Напомним, на заседании 3 октября прокуроры продолжили исследовать письменные материалы дела. На прошлом заседании оглашались документы по сопровождению сделки о продаже «Башнефти» компании «Роснефть». Свидетели обвинения в суде снова не появились.

Также 3 октября «Би-би-си» сообщила, что корзинка с колбасой, которую, согласно материалам дела против Улюкаева передал ему Сечин, была уничтожена по ходатайству следствия.

Алексея Улюкаева задержали 15 ноября 2016 в компании «Роснефть», в машине обнаружили сумку с двумя миллионами долларов, а на руках Улюкаева — следы от спецсредства. По версии следствия и Игоря Сечина, написавшего заявление, Улюкаев вымогал деньги за одобрение ведомством сделки по покупке «Башнефти».

Сергей Лебеденко