В Санкт-Петербурге согласовали акцию памяти Анны Политковской у Соловецкого камня. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

«Встречаемся в 16 часов 7 октября у Соловецкого камня. Как всегда», — написал Вишневский.

Депутат поблагодарил уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова за помощь в согласовании акции.

Ранее администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отказала в проведении акции у Соловецкого камня. Причиной отказа стало молодежное мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних, которое должно было состояться 7 октября с 12 до 20 часов.

При этом на сайте администрации Петроградского района информации о мероприятии не было.

Политик напомнил, что акция памяти проводится в Петербурге, начиная с 2006 года. По его словам, каждый год на нее приходит около трехсот человек.

Напомним, что Анна Политковская была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Заказчики убийства до сих пор не найдены.