Корреспондента НТВ выдворили из Украины

Служба безопасности Украины выдворила из страны российского журналиста телеканала НТВ Вячеслава Немишева, передает пресс-служба ведомства.

«СБ Украины установила, что Немишев с весны 2016 до осени 2017 «работал» на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве», — заявили в ведомстве.

Немишевва задержали накануне. У него обнаружили аккредитацию самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В конце августа из Украины выдворили спецкора Первого канала Анну Курбатову.