Секретные расходы на безопасность достигнут максимума в 2018 году

Секретная часть российского бюджета в следующем году останется на уровне 2016 года (почти 3 трлн рублей). При этом внутри нее могут произойти заметные изменения. Так, доля секретных расходов российского бюджета по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2018 году увеличится до 38,3%. Это максимум с 2007 года, следует из федерального проекта, с которым ознакомился РБК.

Как уточняет издание, такие изменения связаны с увеличением секретной части подраздела «другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности».

При этом секретная часть бюджета «гражданских» разделов — «Общегосударственные вопросы» и «Национальная экономика» наоборот, сократится, отмечает РБК.

Также на 75 млрд руб снизиться доля секретных трат в расходах на госаппарат. А доля закрытых расходов по статье «Национальная экономика» в 2018 году сократится с 9,2% до 6,8%. Это будет первое сокращение секретной части раздела «Национальная экономика» с 2014 года, указывает РБК.

Всего же доля секретных расходов бюджета России в 2018 году составит 17,6% от общих расходов или около трех триллионов рублей.