Шериф рассказал подробности расследования массового убийства в Лас-Вегасе

Устроивший стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе Стивен Пэддок не планировал совершать самоубийство. Об этом рассказал шериф Джозеф Ломбардо, сообщает The Guardian.

В полиции не уточнили, что послужило доказательством намерения Пэддока выжить.

Шериф также полагает, что стрелок планировал преступление не один, хотя на данный момент следствие официально считает Пэддока убийцей-одиночкой.

По данным расследования, за неделю до массового убийства Пэддок снимал комнату через Airbnb с видом на место проведения музыкального фестиваля Life is Beautiful. Зачем он это сделал, остается неизвестным.

В полиции до сих пор не могут выяснить мотивы преступления. Подруга стрелка Мэрил Дэнли рассказала полиции, что Пэддок был «добрым, заботливым и спокойным человеком».

За две недели до происшествия он купил Дэнли билет до Филиппин, чтобы она посетила своих родных. По ее словам, неожиданное предложение о путешествии выглядело так, как будто Пэддок намеревался с ней расстаться. Когда она находилась на Филиппинах, мужчина отправил ей деньги для покупки дома.

По последним данным, в результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.

Напомним, стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок стрелял по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй» в течение 11 минут.

Полиция Лас-Вегаса нашла у Пэддока более 40 единиц огнестрельного оружия: 23 в номере и еще 19 в доме в Меските. Все оружие было приобретено законно.

ФБР не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», хотя она взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

Анастасия Тороп