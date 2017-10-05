Суд отпустил главу федерального штаба Навального из-под ареста

Мосгорсуд отменил решение об административном аресте главы федерального штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом «Новой газете» сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По словам Жданова, Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда об аресте Волкова из-за грубого процессуального нарушения, а именно нарушения правил подведомственности.

Волков отпущен из под ареста. Дело возвращают в Нижний Новгород. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) October 5, 2017

«В этом деле огромное количество процессуальных нарушений, начнем с того, что мероприятие (митинг сторонников Навального в Нижнем Новгороде, — ред.) было согласованно с точки зрения 54 закона (федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). Второе — дописанные фразы в обстоятельствах совершения правонарушения не лицом составляющим протокол. Третье — недопустимое доказательство — объяснения из других дел. Это только самые грубые», — уточнил Жданов.

Глава юридического отдела ФБК добавил, что административное дело Волкова возвращают в Нижний Новгород.

Читайте также Как местные власти пытались помешать Алексею Навальному проводить встречи в разных городах России: рейтинг бюрократического идиотизма

Напомним, 2 октября Савеловский суд Москвы арестовал главу штаба Навального Леонида Волкова на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях (20.2.8 КоАП РФ). Его задержали в пятницу перед митингом в Нижнем Новгороде, но через несколько часов отпустили из полиции под обязательство о явке.

Читайте также Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста 7 октября

Аналогичное решение в отношении политика Алексея Навального ранее вынес Симоновский районный суд Москвы.