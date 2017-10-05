В программе «Цифровая экономика» прописали отсрочку «закона Яровой»

В плане программы «Цифровая экономика» на 2017–2020 годы прописали отсрочку реализации «закона Яровой» в части требований к операторам связи. Об этом сообщают сразу два издания — «Ведомости» и «Коммерсантъ», которые ознакомились с текстом документа.

В программе также предлагается компенсировать затраты операторов связи на развитие цифровой экономики и «интернета вещей». В документе отмечается, что это необходимо для «стимулирования инвестиционной активности операторов» и «развития сетей связи на основе передовых технологий».

В Минфине «Коммерсанту» сообщили, что официально эти предложения в ведомство не поступали, и предложили адресовать вопрос Минкомсвязи.

Замглавы Минсвязи Алексей Козырев заявил, что ведомство ждет внесения планов мероприятий для реализации программы «Цифровая экономика». По его словам, на рассмотрении ведомства будут три программы: «Информационная инфраструктура», «Кибербезопасность» и «Технологические заделы». В министерстве понимают, что в этих условиях операторам понадобятся «существенные инвестиции», однако их источники и объемы пока не определены, заключил Козырев.

Начало действия «закона Яровой» было запланировано на 1 июля 2018 года. Он обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года.

Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года. Она среди прочего предполагает сокращение доли иностранного программного обеспечения в госсекторе до 10%, а также полный перевод пользователей на антивирусный софт отечественных разработчиков. В июле 2017 года правительство утвердило эту программу.