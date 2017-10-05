Ростовский депутат рассказал о казни в Сирии одного из взятых в плен россиян

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров на своей странице в фейсбуке сообщил о казни россиянина Романа Заболотного, который попал в плен к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В разговоре с «Новой газетой» Котляров рассказал, что узнал о казни Заболотного «из достоверных и проверенных на сегодняшний день источников». По словам депутата, источники не имеют отношения к Минобороны.

«Пока данные только по Заболотному. Он из донских казаков и информация пришла сюда», — ответил Котляров на вопрос, известна ли судьба Григория Цурканова.

«Там сейчас идут боевые действия. Переговоров (об освобождении россиян — ред.), по моим сведениям, там нет никаких», — продолжил Котляров.

Ранее ИГ распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен россияне. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области. Второй мужчина, по его словам, уроженец Домодедовского района по имени Цурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения.

«Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — опровергли информацию в Минобороны.