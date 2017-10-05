Нобелевскую премию по литературе получил писатель Кадзуо Исигуро

Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Жюри назвало Исигуро писателем, который «в романах огромной эмоциональной силы раскрыл бездну иллюзорности нашей связи с миром».

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

Роман Исигуро «Не отпускай меня» включен в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала Time.

Имена номинантов на Нобелевку по литературе публично не называются, а самим претендентам не сообщается о факте выдвижения. Букмекеры высоко оценивали шансы японца Харуки Мураками, канадской писательницы Маргарет Этвуд, израильского писателя Амоса Оз и итальянца Клаудио Магриса.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил американский музыкант, писатель и художник Боб Дилан за «создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции». В 2015 году награду вручили белорусской писательнице Светлане Алексиевич.