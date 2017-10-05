Госдума планирует ужесточить санкции за ложные сообщения о терактах

Депутаты Госдумы планируют ужесточить санкции за ложные сообщения о терактах после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий во многих крупных городах России. Об этом газете «Известия» рассказали в комитете по безопасности парламента. Эту информацию РБК подтвердил замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Как отмечает РБК, депутаты намерены увеличить штраф за ложные сообщения о терактах с 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также планируется увеличить уголовную ответственность за соответствующее преступление с трех до пяти лет, а в случае тяжких последствий — с пяти до семи лет.

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Для проработки этого вопроса в комитете Госдумы создадут специальную рабочую группу, в которую привлекут специалистов из силовых ведомств — МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии, уточнил Выборный.

Напомним, с 10 сентября по всей России начали эвакуировать людей из общественных мест и административных зданий из-за анонимных сообщений о бомбе. (За все это время ни одно сообщение не подтвердилось).

Волна телефонного терроризма коснулась десятки российских городов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Рязань, Челябинск, Брянск, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Воронеж.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва не связана с учениями. По факту звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).