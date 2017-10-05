РБК сообщило о планах назначить Турчака на пост главы генсовета «Единой России»

Губернатор Псковской области Андрей Турчак стал основным кандидатом на пост главы генсовета «Единой России», сообщает РБК со ссылки на близкие к Кремлю источники.

По словам источников, Турчак покинет губернаторский пост «в самое ближайшее время».

При этом, отмечает издание, Турчак не входит в генсовет «Единой России», что, согласно уставу, запрещает ему стать главой совета.

Как поясняет собеседник РБК, устав позволяет назначить исполняющим обязанности секретаря генсовета лицо, которое в него не входит, если прежний глава досрочно покинул свой пост.

Ранее СМИ узнали, что секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов возглавит фракцию этой партии в Госдуме. Ее руководитель Владимир Васильев был назначен исполняющим обязанности главы Дагестана.

Решение будет принято на заседании фракции в понедельник, 9 октября.

Анастасия Тороп