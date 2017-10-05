У политолога Станислава Белковского прошел обыск, сообщила «Новой газете» координатор правозащитного отделения «Открытой России» Полина Немировская.

По ее словам, у политолога изъяли все телефоны и компьютер. Сам Белковский рассказал «Дождю», что обыск прошел по «делу ЮКОСа».

«Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского, и в частности использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании», — рассказал он.

По словам политолога, обыск начался в 9:42 и длился около трех часов. В следственной группе было четыре человека и два бойца СОБР с болгаркой.

В четверг, 5 октября, у сотрудников «Открытой России» прошли обыски. В частности, они были у главного редактора сайта Вероники Куцыло, у родителей председателя движения Александра Соловьева, у бывшего сотрудника движения Николая Левшица, а также у исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валеева и других людей.

Левшиц в течение шести часов, что продолжался обыск, находился в наручниках. Валеева после обыска задержали для допроса в Следственном комитете. По какому делу его собираются допросить, неизвестно.

Кроме этого, обыск прошел в офисе движения на Мясницкой улице в Москве.

Следственный комитет (СК) пояснил, что проводит обыски в рамках «дела ЮКОСа». В ходе расследования следователи получили доказательства, которые «позволили признать нежелательными четыре иностранные организации». По версии СК, сотрудники движения якобы получают деньги от британской организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной.

В свою очередь пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар заявил, что российское движение «с нежелательными организациями не работает и никакого финансирования от них не получает».