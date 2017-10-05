Убийца 58 человек в Лас-Вегасе выстрелил более 200 раз в обнаружившего его охранника

Застрелившего 58 человек на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе Стивена Пэддока первым обнаружил охранник отеля Mandalay Bay Хесус Кампос. Преступник выпустил в сторону безоружного охранника более 200 пуль и ранил в ногу. Об этом сообщает ABC.

Как рассказал охранник, он понял, откуда стрелял преступник, во время обхода гостиницы. Кампосу удалось сообщить об этом полиции по телефону, что помогло правоохранительным органам найти Пэддока.

Ранее шериф Джозеф Ломбардо рассказал подробности расследования массового убийства в Лас-Вегасе. Он сообщил, что Пэддок, которого нашли мертвым в номере отеля, не планировал совершать самоубийство.

Шериф также полагает, что стрелок организовал преступление не один, хотя на данный момент следствие официально считает Пэддока убийцей-одиночкой.

По данным расследования, за неделю до массового убийства Пэддок снимал комнату через Airbnb с видом на место проведения музыкального фестиваля.

Еще неделей ранее, он отправил свою подругу Мэрил Дэнли на родину в Филиппины и дал денег на покупку дома.

Дэнли назвала Пэддока «добрым, заботливым и спокойным человеком» и не смога объяснить, зачем ее друг открыл стрельбу.

В полиции также до сих пор не могут выяснить мотивы преступления.

Напомним, что в результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.

Стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок стрелял по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй» в течение 11 минут.

Полиция Лас-Вегаса нашла у Пэддока более 40 единиц огнестрельного оружия: 23 в номере и еще 19 в доме в Меските. Все оружие было приобретено законно.

ФБР не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», хотя она взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

Анастасия Тороп