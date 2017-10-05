Мединский: мне некогда следить за дискуссией о возможной отставке

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что ему «некогда» следить за сообщениями о его возможной отставке, передает РИА Новости.

«Много работы, некогда», — ответил министр на вопрос, следит ли он за ходом дискуссии о его отставке.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Мединский может уйти в отставку до марта. Как утверждает собеседник издания, у министра культуры «немало противников в Кремле».

Напомним, ранее экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. В частности, эксперты не согласны с заявлением министра о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности».

Историки также упрекают министра в странной для ученого избирательности: он якобы выбирает из русских источников только те, что подтверждают его тезисы.

Президиум комиссии примет решение 20 октября.