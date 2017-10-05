Европарламент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму

Европарламент принял резолюцию по Крыму, в которой Россия обвиняется в нарушении прав человека в Крыму. Речь в первую очередь идет о крымских татарах. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Европарламент осудил решения крымских судов в отношении заместителя главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Ахтема Чийгоза (Верховный суд Крыма приговорил его к восьми годам колонии).

Парламентарии также осудили приговоры бывшему заместителю главы «Меджлиса» Ильми Умерову (Ему дали два года колонии-поселения), журналисту Николаю Семене (осужден на два с половиной года лишения свободы условно) и украинскому режиссеру Олегу Сенцову (осужден на 20 лет).

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Всего в резолюции говорится о приговорах в отношении 44 человек. Европарламент потребовал крымские суды отменить эти обвинительные приговоры и немедленно освободить арестованных.

Авторы резолюции считают, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен в приоритетном порядке рассматривать все поданные из Крыма иски, поскольку, российская судебная система, по их мнению, не предоставляет юридической помощи в этих делах.

25 сентября Организация объединенных наций (ООН) выпустила доклад о нарушении Россией прав человека и пытках в Крыму после его вхождения в состав страны.

В докладе говорилось, после 2014 года на территории полуострова «были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, и, по крайней мере, одна внесудебная казнь».