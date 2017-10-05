Ростовский Центр «Э» задержал члена движения «Открытая Россия»

В Ростове-на-Дону задержали Анастасию Дейнеку, члена движения «Открытая Россия» и координатора местного штаба политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщила координатор ростовского отделения «Открытой России» Анастасия Шевченко.

«Она только успела написать, что ее задержал заместитель начальника Центра “Э”. Причины задержания он не пояснил. Где она была, тоже непонятно: Настя написала “на выходе”, но не уточнила, где. Точно, это было не на выходе из офиса нашей организации», — рассказала Шевченко. Она добавила, что Дейнеку увезли в ОВД Пролетарского района.

По словам Шевченко, на Дейнеку ранее уже дважды составлялись протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка на митинге). В первый раз — после митинга 26 марта. Тогда суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. Такой же штраф получили и другие участники акции, всего около 20 человек. Во второй раз ей присудили исправительные работы после одиночного пикета.

В пятницу, 6 октября, добавила Шевченко, в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по жалобе оппозиционеров на действия городских властей, отказавших в проведении одиночных пикетов 7 октября. «Мы подавали две заявки, и по обоим пришел отказ без предоставления альтернативной площадки», — сообщила собеседница.

Ранее, добавила она, власти Ростова-на-Дону отказали в проведении митинга сторонников Навального без предоставления альтернативной площадки. Его планировали провести 15 октября.

В четверг, 5 октября, прошли обыски у сотрудников «Открытой России» в Москве. Следственный комитет (СК) пояснил, что проводит их в рамках «дела ЮКОСа». Кроме этого, по этому же делу прошел обыск у политолога Станислава Белковского. У него изъяли все телефоны и компьютер.