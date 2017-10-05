В российских городах снова эвакуировали людей из-за сообщений об угрозе взрыва

В российских городах, в частности в Казани, Челябинске и Екатеринбурге людей снова эвакуируют из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали десять школ. Все сообщения оказались ложными, отметила начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

В Челябинске после телефонных сообщений о минировании эвакуировали восемь школ и несколько торговых центров. Накануне, сотрудники правоохранительных органов проверили в Челябинске около 40 зданий после многочисленных сообщений об опасных предметах.

Волна анонимных звонков о минировании началась в России 10 сентября. Эвакуации были проведены в десятках российских городов, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре и Воронеже. Людей эвакуировали из торговых центров, зданий администраций, школ, вокзалов, аэропортов, музеев и ночных клубов. Только за последнюю неделю по всей России из-за звонков об угрозе взрыва эвакуировали более 400 тысяч человек.