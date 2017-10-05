Депутаты Европарламента призвали отпустить Серебренникова

Почти 60 депутатов Европарламента выступили в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.

По их мнению, дело против режиссера политически мотивировано. Таким образом, считают депутаты, «пытаются заставить молчать художника, чей взгляд и творчество открыто критиковали основную часть того, что сейчас происходит в России».

Депутаты призвали российские власти отпустить Серебренникова и отозвать предъявленные ему обвинения.

Инициировал обращение членов Европарламента представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он выразил сожаление в связи с тем, что из-за ареста режиссер не может прибыть в Вильнюс: в пятницу там будет показан его спектакль «Близкий город», поставленный по пьесе Марюса Ивашкявичюса.

В четверг депутаты также организовали в здании Европарламента в Страсбурге публичную акцию поддержки российского режиссера — они держали в руках плакаты с надписью «Свободу Кириллу Серебренникову».

Накануне артист балета, актер и балетмейстер Михаил Барышников также поддержал Серебренникова. Ранее в защиту режиссера и других фигурантов этого дела выступили сотни деятелей культуры по всему миру.

Режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей. Он находится под домашним арестом. По этому делу также проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии»: экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева.