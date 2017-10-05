Леонида Волкова задержали через несколько часов после освобождения

Полиция снова задержала главу федерального штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леонида Волкова (Ранее днем суд отменил арест Волкова). Оппозиционера доставили в ОВД «Преображенское». Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов.

Как отметил Рубанов, причина задержания Волкова пока неизвестна.

Ранее в четверг Мосгорсуд отменил решение об административном аресте Волкова на 20 суток за «неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии» (20.2 КоАП РФ) и освободил оппозиционера.

Читайте также Как местные власти пытались помешать Алексею Навальному проводить встречи в разных городах России: рейтинг бюрократического идиотизма

Как рассказал «Новой газете» руководитель юридического отделения Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, такое решение Мосгорсуд принял из-за грубого процессуального нарушения, а именно нарушения правил подведомственности.