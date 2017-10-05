Роскомнадзор пригрозил лишить лицензии CNN

Роскомнадзор пригрозил телеканалу CNN блокировкой в случае, если издание до 11 октября не устранит выявленные ведомством нарушения. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

По словам Субботина, сейчас специалисты ведомства изучают документы, которые телеканал прислал в ответ на выданное предписание.

«Они прислали нам документы, мы их рассматриваем. Точная информация у нас будет ближе к 11 октября», — отметил замглавы Роскомнадзора.

Ранее в конце сентября Роскомнадзор заподозрил CNN International в нарушении российского закона о СМИ. Претензии были связаны с лицензией телеканала на вещание в России. Речь шла об указании неправильных выходных данных в эфире.

Однако глава Роскомнадзора Александр Жаров тогда отмечал, что согласно российскому законодательству процедура прекращения деятельности СМИ инициируется Роскомнадзором через суд только после двух предупреждений.

Напомним, в 2014 году управляющая телеканалом CNN компания Turner Broadcasting System Europe Limited объявила о прекращении вещания CNN в России. Руководство комапнии объяснило такое решение поправками в закон «О СМИ», предусматривающими сокращение доли иностранного капитала в любых средствах массовой информации, работающих на территории России, до 20%.

В марте 2015 года телеканал возобновил работу в России после получения универсальной лицензии на вещание сроком на 10 лет.